Экс-полковник Уилкерсон: если ЕС вступит в конфликт с РФ, то будет ядерный удар

Если ЕС вступит в прямое противостояние с Россией, то Кремлю придется начать ядерную демонстрацию. Такое мнение выразил глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла и отставной полковник американских Сухопутных войск Лоуренс Уилкерсон на YouTube-канале .

По его словам, Европейский союз постепенно приближается к конфликту с Россией. По сути, Европа работает против себя самой.

«Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом», — заявил Уилкерсон.

Он объяснил, что европейские политики, следуя политическим догмам, утратили связь с действительностью и не отдают себе отчет в том, что дело может дойти до применения ядерного оружия.

«Мне все равно, какие у европейских лидеров политические взгляды. Они играют с огнем», — объяснил отставной полковник.

Ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что в правительствах США и Европы есть лица, которые специально тормозят мирный процесс по Украине. Они намерены спровоцировать прямой конфликт с Россией.