«Они грубо ошибались». Пушков сделал неожиданное заявление о попытках ЕС сохранить Гренландию

Пушков: ЕС воззвали к международному праву из-за Гренландии, а сами его нарушали

Идея президента США Дональда Трампа купить Гренландию заставила европейских лидеров вспомнить о нормах международного права. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, что Дания и другие европейцы дружно призывают Вашингтон к законности, которую сами постоянно нарушали. Пушков напомнил о бомбардировках Югославии силами НАТО без санкции ООН, которые длились 78 дней и включали удары по Белграду.

«Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру — от Югославии до Ливии и Сирии», — написал сенатор.

Он добавил, что Россия тогда неоднократно предупреждала о серьезных последствиях. По словам Пушкова, в Европе были уверены, что подобные претензии их никогда не коснутся.

«Как видим, они грубо ошибались», — резюмировал глава комиссии Совета Федерации.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что для противодействия планам США по присоединению Гренландии Британия обсуждает с европейскими союзниками развертывание сил НАТО на острове.