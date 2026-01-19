После заявления главы дипломатии Евросоюза Кае Каллас ее следует сместить с должности. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его мнению, Каллас не видит опасности со стороны Китая и прекрасно понимает, что в Гренландии нет российской угрозы. Аналитик объяснил, что с помощью громких высказываний глава дипломатии ЕС просто обманывает ради достижения своих целей, в том числе ради сотрудничества с Белым домом.

«Глубоко внутри она чувствует, что после того, как балтийские государства крайне неумело управляли своими отношениями с Россией, единственная безопасность, которая еще есть у Прибалтики, заключается в сохранении альянса с США», — уточнил Меркурис.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Каллас о том, что текущая политическая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь. Он посоветовал дипломату не пить спиртное перед написанием постов в соцсетях.