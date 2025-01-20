«Он вернулся». Time снова поместил Трампа на обложку

Американский журнал Time анонсировал свой новый номер с фото избранного президента США Дональда Трампа, который в Белом доме сметает со стола документы. Издание опубликовало снимок республиканца на своей обложке.

Ее автором является художник Тим О’Брайен, который изобразил Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Политик с суровым выражением лица скидывает с поверхности стола документы. Вместе с ними в воздух взлетели черный телефон и солнечные очки, которые напоминают те, в которых часто появлялся на публике его предшественник Джо Байден. На обложке написано: «Он вернулся».

В декабре журнал Time признал Трампа человеком года. Этот титул с 1927 года достается человеку, оказавшему за последнее время наибольшее влияние на мир. Летом 2024 года издание поместило на обложку действующего президента Джо Байдена.