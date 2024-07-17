Конгрессвумен Салазар: Трамп верит, что Бог спас ему жизнь и дал еще один шанс

Переживший покушение кандидат в президенты США Дональд Трамп верит, что Бог спас ему жизнь. Об этом в интервью газете Daily Mail заявила член палаты представителей Мария Салазар, ссылаясь на близкого к политику человека.

«Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог спас ему жизнь», — подчеркнула она.

Покушение, по ее мнению, внутренне изменило Трампа.

«Потому что каким-то образом небесные силы коснулись вас, тогда начинаете вести другую жизнь… Это как разница между периодами до и после Рождества Христова», — пояснила собеседница издания.

В минувшие выходные на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании началась стрельба. В результате пострадали три человека — один из них погиб. Экс-лидера США спасло чудо: он вовремя повернул голову и пуля задела только его ухо.

После этого окруженный охраной окровавленный Трамп успел поднять руку со сжатым кулаком. Этот кадр опубликовал в своем аккаунте X миллиардер Илон Маск. Снимок за несколько часов набрал 114 миллионов просмотров.

В Секретной службе США заявили, что ликвидировали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из Пенсильвании.

Установлено, что стрелок прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.