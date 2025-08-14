«Он ужасен». В США оценили стиль работы Ермака
Fox News: США раздражает нестандартный подход главы офиса Зеленского Ермака
Администрацию президента Дональда Трампа раздражает подход главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака к общению с политическими силами в США. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Его нестандартный подход, несомненно, раздражает Вашингтон, мир внешней политики и его соотечественников на Украине», — отметили в публикации.
Бывший сотрудник сената рассказал журналистам, что Ермак часто просил встреч на Капитолийском холме без повестки дня или конкретных просьб по теме поддержки Украины.
Источник телеканала объяснил, что процесс ведения дел с Трампом и республиканцами сильно отличается от взаимодействия с либералами и экс-президентом США Джо Байденом и в этом вопросе Ермак «ужасен».
В преддверии саммита на Аляске глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна участвовать в переговорном процессе об урегулировании конфликта.