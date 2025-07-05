«Он профессионал». Трамп высоко оценил работу Путина в условиях санкций

Трамп похвалил Путина за борьбу с санкциями и назвал его профессионалом

«Ему удавалось справляться с санкциями. <…> Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал», — заявил глава Белого дома во время разговора с журналистами на президентском борте.

Президент США подчеркнул, что тема новых антироссийских рестрикций затрагивалась во время недавнего разговора с Путиным. Он заявил, что Вашингтон может пойти на эти меры. По мнению Трампа, США жестче общаются с Россией, чем с любой другой страной.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал введение нового, «самого жесткого за три года» пакета санкций против России. Он подчеркнул, что Евросоюз планирует согласовать новые ограничения с таким же решением США.