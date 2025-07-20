Здравомыслие президента США Дональда Трампа вызвало большие сомнения, особенно после его вопроса о готовности украинского лидера Владимира Зеленского нанести удар дальнобойным оружием по Москве и Санкт-Петербургу. Это положит начало третьей мировой войне и надолго погрузит мир во тьму. Об этом в своей колонке для британского издания The Daily Mail написал обозреватель Питер Хитченс.

Он подчеркнул, что сама постановка вопроса американского лидера поставила под реальную угрозу весь мир.

«Президент Трамп — ненормальный политик. В результате мир сейчас блуждает во мраке, на пороге грозной опасности», — написал Хитченс.

Обозреватель подчеркнул, Украина обладает достаточными вооружениями, полученными от западных стран и вполне может нанести удар вглубь России без помощи тех же американских специалистов, как уже сейчас это делает, регулярно используя большое количество беспилотников.

«Россия такой шаг расценила бы как нападение Америки (и всего альянса НАТО). Даже не знаю, чем это может кончиться. Лучше даже не начинать», — добавил автор.

Хитченс подчеркнул, что Трамп сломал систему политических сдержек и противовесов, подчинив своих бывших союзников, которые могли бы его сдержать. При этом в своей риторике он подтолкнул Зеленского к шагу, который положит начало третьей мировой войне.

Материал о том, что президент США Дональд Трамп поинтересовался у Зеленского возможностью нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу выпустила газета The Financial Times. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что журналисты вырвали слова главы государства из контекста, чтобы увеличить количество просмотров своей умирающей газеты.