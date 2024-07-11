«Он не сможет». Лидеры стран НАТО разочаровались в Байдене

Аналитик Бреммер указал на беспокойство лидеров стран НАТО из-за Байдена

Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники саммита НАТО в Вашингтоне не верят, что президент США Джо Байден сможет переизбраться на второй срок. Об этом каналу MSNBC заявил президент аналитического центра Eurasia Group Ян Бреммер.

Он отметил, что состояние Байдена вызывает опасения на Западе. По словам некоторых лидеров государств НАТО, глава Белого дома может дважды повторить одну и ту же историю или не узнать хорошо знакомого ему человека, добавил Бреммер.

«Я слышал [от участников саммита], что у него точно не получится эффективно вести предвыборную компанию еще четыре месяца, что уж и говорить про работу президентом еще четыре года», — подчеркнул эксперт.

Аналитик заключил, что Байден имеет очень низкие шансы на переизбрания из-за ухудшения его умственных способностей.

Ранее актер Джордж Клуни обратился к американскому лидеру с просьбой не участвовать в президентской гонке. Артист подчеркнул, что Байден не сможет выиграть «борьбу со временем».

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