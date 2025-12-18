«Никуда не торопится». Лукашенко дал неожиданную характеристику Си Цзиньпину

Председатель КНР Си Цзиньпин является умным и спокойным человеком. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привел Telegram-канал «Пул Первого» .

«Он китаец. Умный, аккуратный, спокойный до невозможности, как и все китайцы. Они никуда не торопятся. Это умные люди, древнейшая цивилизация. Они понимают, что рано или поздно проблема должна разрешиться», — сказал Лукашенко.

До этого Цзиньпин отмечал, что Китай и Белоруссия стали важными участниками реформирования системы глобального управления. Он подчеркивал, что КНР готова добиваться мировой справедливости в сотрудничестве с республикой.

Также белорусский лидер заявлял, что его российский коллега Владимир Путин является настоящим волкодавом в политике и великим человеком. По его словам, Путину можно только позавидовать в умении руководить такой большой страной.