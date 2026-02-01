Западные элиты терпели неадекватное поведение президента Украины Владимира Зеленского, желая, чтобы он и дальше продолжал боевые действия с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала .

По его мнению, президент США Дональд Трамп еще несколько месяцев назад должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убрался из Белого дома.

«Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать конфликт как можно дольше. <…> Но от украинской армии осталась лишь тень былой мощи», — отметил Макгрегор.

Аналитик добавил при этом, что зря Зеленский надеется на Запад, верит, что его элиты продолжат поддерживать Украину.

Макгрегор высказался также о лидерах Германии и Франции Фридрихе Мерце и Эммануэле Макроне, призывающих украинского президента призывать к действия против России. Он их назвал глупцами, которые должны были бросить главу киевского режима на произвол судьбы, но не сделали этого.

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский провалил миссию Запада по борьбе с Россией.