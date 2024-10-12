Омбудсмен Таджикистана пожаловался на нарушение прав мигрантов в России

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей коллеге в России Татьяне Москальковой по поводу нарушения прав мигрантов. Документ опубликовали на официальном сайте таджикистанского омбудсмена.

В своем обращении Бобозода сослался на публикации в СМИ и социальных сетях, которые якобы подтверждают нарушения. По его словам, граждан Таджикистана часто задерживают на границе. Также к ним неуважительно относятся правоохранители, позволяя себе «грубость и оскорбления».

В связи с этим омбудсмен потребовал от Москальковой инициировать расследования случаев ненадлежащего обращения с мигрантами и взять их на контроль.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода ранее заявил, что граждан его страны стали часто не пускать в Россию или депортировать из государства под «расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».