Air Tanzania возобновит рейсы в Москву с 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania возобновит регулярные рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 7 сентября. Перевозчик принял решение после завершения плановой оценки рисков на маршруте, сообщила его пресс-служба в Facebook*.

Перевозчик уже открыл бронирование на рейсы TC422 и TC423. Пассажирам, которые перенесли поездку из-за временной приостановки полетов, предложили бесплатно перебронировать билеты. Получившие возврат средств смогут приобрести новые билеты по действующим тарифам.

В Air Tanzania добавили, что продолжат следить за обстановкой на маршруте и при необходимости принимать дополнительные меры.

Рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой перевозчик временно приостановил с 4 сентября, также объяснив решение результатами оценки рисков.

Air Tanzania — национальная авиакомпания Танзании. Регулярные полеты в Россию она запустила в июле 2026 года.

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