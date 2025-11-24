Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо упрекнул бывшего президента республики Франсуа Олланда за его призыв помочь Киеву. Политик написал в соцсети X , что тот вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель и бывшим британским премьером Борисом Джонсоном саботировал Минские соглашения.

«Это сказал тот самый человек, который, как и Меркель, признал, что не обеспечил выполнение Минских соглашений, хотя это было его долгом. Все это для того, чтобы подготовить Украину к войне!» — заявил Филиппо.

Олланд ранее высказался в духе, что якобы глава киевского режима Владимир Зеленский является главным защитником Европы и потому нуждается в поддержке Запада.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер подготовился к побегу с Украины, что уже сделали двое его соратников. На его банковских счетах осели свыше миллиарда долларов после разворовывания западной помощи.