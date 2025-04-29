Европейский союз и западные страны вычеркнули из исторической памяти вклад Советского Союза в Победу во Второй мировой войне. Такое заявление на марафоне «Знание.Первые» сделал американский режиссер Оливер Стоун, его слова привело РИА «Новости».

Он подчеркнул, что решающие победы 1942–1943 годов были достигнуты именно на советско-германском фронте, однако на Западе этот факт решили игнорировать.

По его словам, российская история в западном мире почти не изучалась, хотя имела глобальное значение. Он отметил, что западные страны сосредоточились на собственной версии событий, например, британской, преподнесенной как героической, в то время как история России оказалась в тени.

Режиссер также указал, что РФ, Китай, Иран и другие государства были ложно представлены как моральные враги, а западное общество поддалось этой пропаганде из-за давления со стороны СМИ, социальных сетей и официальных структур.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в проявлении русофобии и признаков неонацизма. Поводом стало предложение немецких властей запретить российскому послу Сергею Нечаеву участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, и угроза его депортации.