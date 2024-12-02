«Гниение мозга». Оксфордский словарь назвал главное слово 2024 года

Оксфордский словарь назвал термин «брейнрот» (brain rot, в дословном переводе — гниение мозга) словом 2024 года. Оно описывает разрушительное влияние социальных сетей на человека, сообщила пресс-служба издательства Оксфордского университета.

Теперь словарь дает brain rot официальное определение. Термин описывает предполагаемое ухудшение умственных способностей, которое связывают с чрезмерным потреблением простого, низкокачественного или несложного контента — чаще всего это применимо к размещенной в сети информации.

«Brain rot говорит об одной из предполагаемых опасностей виртуальной жизни и о том, как мы используем наше свободное время. Это кажется логичной следующей главой в культурном разговоре о человечестве и технологиях», — пояснил представитель издательства Каспер Гратволь.

Оксфордский словарь удивил выбором «слова года» и в 2023-м. Финалистом стал термин rizz.