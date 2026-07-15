Окружили и вывели из мечети: россиян задержали в Стамбуле за чтение Библии в Айя-Софии
Задержанных в Стамбуле за чтение Библии в Айя-Софии россиян готовят к депортации
Российских туристов задержали в Стамбуле за чтение Библии в соборе Святой Софии. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Супруги Виктория и Игорь Филоновы прилетели в Турцию 13 июля, а на следующий день отправились осмотреть достопримечательность.
В мечети Игорь достал принесенную с собой Библию и начал читать. По словам россиянина, после этого мужа и жену сразу окружили и вывели наружу, доставив в полицейский участок. Супругов заподозрили в разжигании ненависти или вражды.
Сейчас Филоновы находятся в депортационном центре, сообщили ТАСС в Генконсульстве России в Стамбуле. Игорь рассказал, что у него отобрали шнурки, собираются снять отпечатки пальцев, не разрешают вернуться в отель. Супруги попросили помощи у российских дипломатов.
Генконсульство связалось с полицией и адвокатом задержанных и взяло ситуацию на контроль. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. В консульстве подчеркнули, что находятся в контакте с турецкими властями.
В феврале иностранца приговорили к выдворению из России за проведение намаза в общежитии с распахнутыми дверями.