Окружили и вывели из мечети: россиян задержали в Стамбуле за чтение Библии в Айя-Софии

Задержанных в Стамбуле за чтение Библии в Айя-Софии россиян готовят к депортации

Российских туристов задержали в Стамбуле за чтение Библии в соборе Святой Софии. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» .

Супруги Виктория и Игорь Филоновы прилетели в Турцию 13 июля, а на следующий день отправились осмотреть достопримечательность.

В мечети Игорь достал принесенную с собой Библию и начал читать. По словам россиянина, после этого мужа и жену сразу окружили и вывели наружу, доставив в полицейский участок. Супругов заподозрили в разжигании ненависти или вражды.

Сейчас Филоновы находятся в депортационном центре, сообщили ТАСС в Генконсульстве России в Стамбуле. Игорь рассказал, что у него отобрали шнурки, собираются снять отпечатки пальцев, не разрешают вернуться в отель. Супруги попросили помощи у российских дипломатов.

Генконсульство связалось с полицией и адвокатом задержанных и взяло ситуацию на контроль. Управление по вопросам миграции решает вопрос об их депортации. В консульстве подчеркнули, что находятся в контакте с турецкими властями.

В феврале иностранца приговорили к выдворению из России за проведение намаза в общежитии с распахнутыми дверями.