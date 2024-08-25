Около сотни израильских самолетов уничтожили тысячи снарядов «Хезболлы» в Ливане

Примерно 100 истребителей ЦАХАЛ взорвали тысячи ракет движения «Хезболла», которые хранили в контейнерах в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе израильского оборонного ведомства.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отметил, что большая часть подорванных снарядов предназначалась для атак на центральную часть Израиля, а меньшая — на север страны.

Всего военная авиация разгромила четыре десятка складов с боеприпасами в Ливане.

Ранее из-за нападения ливанского движения «Хезболла» власти в Тель-Авиве открыли доступ для жителей во все 240 бомбоубежищ и закрыли общественные пляжи. Все городские мероприятия, которые планировали провести 25 августа, также отменили.