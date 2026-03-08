Израиль частично открыл воздушное пространство

Израиль впервые с 28 февраля частично открыл воздушное пространство. Первые самолеты с ограниченным числом пассажиров вылетели из аэропорта Бен-Гурион под Тель-Авивом, сообщило Управление аэропортов Израиля.

«В соответствии с разрешением Министерства транспорта Израиля и указаниями органов безопасности и Управления тыла 8 марта в 08:00 активирован порядок вылета рейсов за границу», — указано в заявлении.

Израильские авиакомпании El Al, Israir, Arkia и Air Haifa получили разрешение на пассажирские рейсы.

Главный аэропорт Израиля закрыли с первых часов военной операции против Ирана, начавшейся утром 28 февраля. На данный момент работают лишь несколько эвакуационных рейсов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США разгромили флот и авиацию Ирана. По его словам, войска уничтожили «каждый элемент» армии Исламской Республики.