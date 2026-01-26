Около 70 человек пострадали из-за удара молнии на митинге в Бразилии

В Бразилии во время митинга сторонников экс-президента Жаира Болсонару ударила молния, пострадали как минимум 72 человека, сообщило местное издание Hoje.

ЧП произошло в городе Бразилиа. После удара молнии около 30 человек отправили в больницу с травмами, серьезные увечья получили восемь человек.

Примерно 15 участников акции получили медицинскую помощь на месте.

В ЮАР в начале января от удара молнии погибли два человека, еще около 150 пострадали, их доставили в больницы. Из них 13 человек в критическом состоянии направили в другие медицинские учреждения. Всего госпитализировали 49 человек, остальных отпустили домой.