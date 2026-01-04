Два человека погибли и около 150 пострадали от удара молнии в ЮАР

В ЮАР молния ударила в 150 человек, собравшихся на традиционном фестивале музыки и танцев «Ди Трупа», два участника погибли. Об этом сообщила местная радиостанция EWN со ссылкой на медицинские власти провинции Северо-Западная.

Молния ударила в людей недалеко от деревни Матибестад, расположенной примерно в 70 километрах от Претории. В местную больницу доставили 150 пострадавших. Большинство из них получили легкие ожоги.

«Двое из них скончались, а 13 находятся в критическом состоянии и были переведены в другое медицинское учреждение», — уточнили в Северо-западном управлении здравоохранения.

Всего госпитализировали 49 человек, остальных отпустили домой.

В декабре 2025 года молния убила американца, приехавшего с семьей из Миннесоты, чтобы отпраздновать День благодарения в Перу. Прогулка на велосипедах с другом и проводником в горах оказалась для него последней.