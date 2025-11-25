Около 30 стран позвали на созвон «коалиции желающих» по украинскому вопросу

В виртуальном звонке «коалиции желающих», посвященном переговорам для урегулирования украинского кризиса, примут участие порядка 30 стран. Об этом сообщила газета The Guardian .

Созвон лидеров пройдет во второй половине дня 25 ноября.

Ранее Великобритания заявила о готовности направить на Украину военный контингент. Глава Министерства обороны страны Джон Хили рассказал о проведенной разведке в республике. По его словам, британские военные знают, какие подразделения необходимо задействовать и как их развернуть.

Агентство Bloomberg предположило, что Великобритания может дислоцировать войска в тыловых районах Украины, вдали от зоны спецоперации. По его данным, целью британского командования является подготовка боевиков ВСУ.

Раньше инструкторы готовили их на своей территории, но теперь ситуация может измениться. Предварительные расходы на выполнение этого плана составят примерно 100 миллионов евро, добавило издание.