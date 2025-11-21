Британия готова отправить военных на Украину после окончания боевых действий

У Великобритании есть готовый план отправки военных на Украину для поддержки ВСУ в случае прекращения боевых действий. Об этом сообщил глава британского Министерства обороны Джон Хили в беседе с агентством Bloomberg .

«Мы проводили разведку на Украине, поэтому знаем, какие подразделения задействуем, как их развернуть и какие роли они будут играть», — объяснил собеседник журналистов.

Судя по плану, британских военнослужащих разместят в тыловых зонах страны, вдали от фронтовой полосы и российской границы. Главная цель Британии состоит в подготовке военных ВСУ. Если раньше их обучали только у себя, то теперь готовы проводить инструктаж на украинской территории. Предварительные расходы на выполнение плана составят приблизительно 100 миллионов евро.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона обсуждает с союзниками возможное размещение на своей территории иностранных военных. Бойцы будут из стран, состоящих в «коалиции желающих».