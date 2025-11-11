Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве

Около 100 тысяч человек приняли участие в ежегодном уличном марше, который проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши. Об этом сообщил директор столичного Центра обеспечения безопасности Ярослав Мишталь, написало РИА «Новости» .

Он, добавив, что реальное число присоединившихся к шествию может отличаться от данных организаторов.

В этом году Польша отмечает 107-ю годовщину восстановления независимости. Марш проводится под лозунгом «Один народ, сильная Польша».

Среди участников замечены президент Польши Кароль Навроцкий, политики правой оппозиционной партии «Право и справедливость», включая ее лидера Ярослава Качиньского, а также представители коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Марш националистов ежегодно сопровождает официальные торжества 11 ноября и считается одним из крупнейших общественных мероприятий в стране.