Океанологи выяснили, как умер подозреваемый в «шпионаже на Россию» кит Хвалдимир

NBC News: подозреваемого в шпионаже на Россию кита Хвалдимира застрелили

Фото: Freepik

Кита-белуху Хвалдимира, которого заподозрили в «шпионаже» в пользу России, могли убить из огнестрельного оружия. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на организации по защите животных OneWhale и NOAH.

«Имеются „убедительные доказательства того, что смерть Хвалдимира была вызвана преднамеренным нанесением травм человеком <…> предварительные выводы указывают, что кит был убит „огнестрельными ранениями“», — заявили журналисты.

Такие утверждения в компаниях сделали после изучения фотографий с травмами Хвалдимира.

Речь идет о ките-белухе, которого заметили норвежские рыбаки весной 2019 года. У млекопитающего была пряжка с логотипом санкт-петербургской компании. После этого в местных СМИ распространилась информация, что животное якобы шпионит в пользу России.

О смерти Хвалдимира стало известно 31 августа. Ео тушу у берегов Норвегии нашел местный житель.

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