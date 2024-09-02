«Российского кита-шпиона» нашли мертвым у берегов Норвегии

Marine Mind: у берегов Норвегии нашли тушу «российского кита-шпиона» Хвальдимира

Фото: Unsplash

У берегов Норвегии 31 августа нашли мертвым кита-белуху Хвальдимира. Об этом сообщили представители некоммерческой организации по защите животных Marine Mind в социальной сети Facebook*.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира», — написали они.

Зоозащитники уточнили, что о безжизненной туше морского млекопитающего сообщил местный житель. После этого команда Marine Mind приехала на место и нашла Хвальдимира в воде.

В ближайшее время специалисты проведут вскрытие, чтобы установить причины смерти кита.

Белуху назвали Хвальдимиром в честь президента России Владимира Путина. Из-за специальной сбруи его подозревали в шпионаже в пользу РФ.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте