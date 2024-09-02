«Российского кита-шпиона» нашли мертвым у берегов Норвегии
Marine Mind: у берегов Норвегии нашли тушу «российского кита-шпиона» Хвальдимира
У берегов Норвегии 31 августа нашли мертвым кита-белуху Хвальдимира. Об этом сообщили представители некоммерческой организации по защите животных Marine Mind в социальной сети Facebook*.
«С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира», — написали они.
Зоозащитники уточнили, что о безжизненной туше морского млекопитающего сообщил местный житель. После этого команда Marine Mind приехала на место и нашла Хвальдимира в воде.
В ближайшее время специалисты проведут вскрытие, чтобы установить причины смерти кита.
Белуху назвали Хвальдимиром в честь президента России Владимира Путина. Из-за специальной сбруи его подозревали в шпионаже в пользу РФ.
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