«Российского кита-шпиона» нашли мертвым у берегов Норвегии

У берегов Норвегии 31 августа нашли мертвым кита-белуху Хвальдимира. Об этом сообщили представители некоммерческой организации по защите животных Marine Mind в социальной сети Facebook*.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира», — написали они.

Зоозащитники уточнили, что о безжизненной туше морского млекопитающего сообщил местный житель. После этого команда Marine Mind приехала на место и нашла Хвальдимира в воде.

В ближайшее время специалисты проведут вскрытие, чтобы установить причины смерти кита.

Белуху назвали Хвальдимиром в честь президента России Владимира Путина. Из-за специальной сбруи его подозревали в шпионаже в пользу РФ.

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