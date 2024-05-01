Оказывает давление. Запад решил испортить отношения России и ОАЭ | 360°

Мир 01 мая 2024, 23:47 Оказывает давление. Запад решил испортить отношения России и ОАЭ Reuters: Запад решил надавить на ОАЭ по поводу нарушения антироссийских санкций Freepik

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США, Великобритания и Европейский союз оказывают давление на Объединенные Арабские Эмираты из-за их торговых отношений с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, западные официальные лица потребовали от ОАЭ предоставить подробную информацию о своих торговых связях с Россией.

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Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США могут наложить санкции на банки Китая за активные торговые отношения с российской стороной. Она уточнила, что президент Джо Байден подписал указ, который наделяет Минфин правом вводить ограничения против таких банков. Речь идет о финансовых организациях, которые участвуют в поставках продукции двойного назначения.