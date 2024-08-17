Оказавшегося на улице русского моряка с ребенком на руках спасли в Таиланде

Жители Пхукета устроили на работу моряка из РФ, брошенного женой вместе с сыном

Жители Пхукета помогли бывшему моряку из Владивостока устроиться на работу в ресторан после того, как жена-тайка бросила его вместе с малолетним сыном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина жил во Владивостоке, где работал капитаном небольшой лодки. В Таиланд он переехал в 2016 году. Там он женился на местной жительнице, устроился на работу, а спустя три года стал отцом. Кроме того, мужчина построил дом на участке супруги и приобрел машину.

Семейная жизнь потерпела крах в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Россиянин оказался безработным, жена с ним развелась, бросив сына. Мужчина подрабатывал, где мог.

Ему помогли выбраться из трудной финансовой ситуации знакомые, рассказавшие его историю в соцсетях. Они попросили помочь ему устроиться на работу, на что откликнулись местные СМИ.

«После репортажа о его приключениях Олег получил приглашение стать поваром в местной лапшичной. Новой зарплаты ему должно хватить на съем жилья, детсад и все необходимое», — уточнил канал.

Ранее турист из России попытался изнасиловать корову в Таиланде, но пострадал от ее рогов. Неадекватного мужчину спасли местные полицейские.