Охрану посольств в Чаде не усилили после нападения на дворец

Посол Бешир: усиление охраны посольств в Чаде после нападения не потребовалось

После нападения на президентский дворец охрану посольств в Чаде не усиливают, так как ситуация находится под контролем. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал посол Чада в Москве Адам Бешир.

«В этом нет необходимости, потому что, как я уже сказал, ситуация полностью под контролем», — рассказал он.

Вечером 8 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил о нападении, которое совершили боевики террористической организации «Боко Харам» в столице Чада — Нджамене. Злоумышленники пытались проникнуть на территорию президентского дворца.

В это время президент Махамат Идрис Деби находился в президентском дворце. После происшествия министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заявил, что ситуация в стране находится под контролем.

Как уточнял глава МИД и официальный представитель правительства Чада Абдераман Куламалла, власти Чада начали расследование нападения на резиденцию президента страны, в результате которого погибло не менее 19 человек, в том числе 18 нападавших. В России решительно осудили действия боевиков, направленные против легитимного руководства Республики Чад.

Чад регулярно подвергается террористическим нападениям из-за действий террористической группировки «Боко харам».

Ранее восемь человек погибли при нападении на полицейских в Мексике. Перестрелка произошла в общине Буэнависта во время совместного патрулирования силами армии и полиции.