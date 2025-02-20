Охрана папы римского опровергла слухи о подготовке к его похоронам

Швейцарская гвардия — личная охрана папы римского — не проводит подготовку к похоронам понтифика и работает в обычном режиме. Об этом рассказал представитель гвардии в комментарии газете Blick.
Ранее издание сообщило о начале соответствующей процедуры.
«Мы работаем в обычном режиме», — подчеркнул собеседник газеты.
Он добавил, что задачи по охране понтифика выполняются в полном объеме.
Папа римский Франциск лежит в больнице с 14 февраля — о себе напомнили старые проблемы с легкими. О здоровье понтифика молятся миллионы католиков со всего мира. Известно, что понтифика госпитализировали с двусторонней пневмонией. В окружении папы римского распространилось мнение, что он «на этот раз не справится» и вскоре отойдет от дел.
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