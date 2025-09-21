Охоту на украинок открыли в США? Женщина пропала, но оставила жуткую записку

Загадочная история исчезновения украинки Анны Коврижных в США набирает обороты. Женщина пропала во время путешествия через всю страну, но успела оставить жуткое письмо, сообщил сайт Local 12 .

В начале лета Анна Коврижных отправилась в Калифорнию. Последний раз девушка вышла на связь с семьей 5 июля. Ее машину видели в городе Портеро, неподалеку от границы с Мексикой.

В тот же день мать Коврижных получила из Портеро записку с просьбой забрать личные вещи Анны. Значились в письме и GPS-координаты.

Через неделю, 12 июля, в пригороде Сан-Диего обнаружили ее Jeep Grand Cherokee и прицеп. Машину бросили у дороги. Рядом не нашли ни личных вещей, ни следов самой женщины.

Сержант шерифского департамента округа сообщил, что полиция пока не знает, связано ли исчезновение с преступлением или речь идет о добровольном уходе.

«Мы полагаем, что она просто путешествовала по стране, оставила машину в Потреро и больше к ней не возвращалась. Пока у нас нет никаких оснований расследовать это дело как преступление», — пояснил представитель полиции.

Друзья Коврижных утверждают, что не общались с ней уже несколько месяцев. Известно, что она жила во Флориде и имела бизнес в Санни-Айлс-Бич.

