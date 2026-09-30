Охотники за Ноевым ковчегом объявили, что «на 100%» обнаружили легендарное судно

Участники исследовательской группы Noah’s Ark Scans, занимающиеся поисками Ноева ковчега, заявили, что «на 100%» нашли легендарное судно. Об этом сообщила газета Daily Star .

Исследователи объяснили, что сканирование формации Дюрупинар в Турции, напоминающей огромную лодку, показало, что это объект искусственного происхождения.

По словам главы Noah’s Ark Scans Эндрю Джонса, исследования группы опровергли утверждения ученых, что формация — цельный блок известняка, которому ледники и выветривание придали очертания судна.

Он отметил, что данные радара не показали однородной сигнатуры твердой породы. Сканирование выявило туннели и камеры внутри формации, а также подземный слой, отчетливо разделенный на три части. Согласно Библии, Ноев ковчег имел три палубы.

«Я твердо верю, что формация Дюрупинар представляет собой погребенные останки Ноева ковчега», — сказал Джонс.

Однако он признал, что окаменелой древесины, которая способна доказать существование легендарного судна, пока не нашли.