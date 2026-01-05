Охладят пыл. На пути Трампа встал американский Конгресс

Сенат США в ближайшее время может рассмотреть резолюцию, которая свяжет руки президенту Дональду Трампу по дальнейшим действиям против Венесуэлы. Об этом в Telegram-канале заявил бывший депутат Украины Олег Царев.

Он объяснил, что речь о двухпартийной резолюции о военных полномочиях, которая должна запретить Белому дому продолжать военные действия против Венесуэлы без отдельного решения Конгресса.

«Другими словами, скорее всего, Трампу скоро полностью свяжут руки. У Трампа нет контроля над Конгрессом. В этом его главная проблема. Поимка Мадуро может быть единственной победой Трампа, связанной с Венесуэлой. Причем и эта, объективно успешная, спецоперация может вылиться в импичмент Трампу после довыборов в Конгресс», — допустил Царев.

Бывший депутат добавил, что документ в случае принятия запретит в том числе удары по лодкам рыбаков и наркоторговцев, блокаду и перехват экспорта Боливарианской Республики, а также закрытие неба над Венесуэлой.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа на операцию против Венесуэлы мог спровоцировать танец президента Николаса Мадуро под песню Джона Леннона.