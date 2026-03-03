Огромные очереди за бензином в Азии попали на видео

В Азии возникли проблемы с бензином. Туристы запасаются топливом, опасаясь дефицита из-за конфликта на Ближнем Востоке. В распоряжении 360.ru оказались видео с огромными очередями у заправок на Шри-Ланке и в Таиланде.

На кадрах видны бесконечные ряды машин.

«Все запасаются бензином. Большая очередь, с двух сторон», — прокомментировала одна из туристок.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на нефть резко выросли. В Таиланде Министерство энергетики заявило, что запасов топлива хватит только на два месяца. Из-за возможного дефицита власти временно запретили экспорт бензина.

Во Вьетнаме беспокойство вызвали сообщения импортеров о возможной приостановке поставок сжиженного газа.