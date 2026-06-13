Огромная акула напала на женщину на пляже в Австралии

Женщину госпитализировали после нападения акулы на пляже Куги в Австралии. Пляжи на востоке Сиднея закрыли, сообщила газета The Guardian .

Пациентка находится в критическом состоянии, у нее травмы рук и ног. В больницу ее доставили в бессознательном состоянии, она еле дышала. В больницу ее направили на вертолете.

Женщину после нападения акулы вытащили из воды представители общественности, они же оказали ей первую помощь до приезда парамедиков. Крик услышал один из пловцов, далее прозвучал сигнал тревоги о приближении акулы. На месте нападения акулы пловец увидел кровь, спасатели вытащили жертву акулы на берег.

Акула плавала недалеко от берега, предположительно, длина хищницы была примерно три-четыре метра. Городские пляжи закрыли на 24 часа.

В Австралии акула убила подводного охотника, и этот случай стал уже третьим смертельным за последние четыре недели. По предположению властей, на мужчину напала белая акула длиной около 4,5 метра.