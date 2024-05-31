Ограничения на полеты в Евросоюз сняли с Казахстана

Комитет ЕК снял с Казахстана все ограничения на полеты в страны Евросоюза

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии (ЕК) 15 мая провел заседание с участием представителей авиационных властей 27 стран — членов Евросоюза. Там заслушали казахстанских представителей, которые рассказали о положении дел с безопасностью полетов.

Делегаты республики сообщили, что приняли меры.

«Этому заседанию комитета предшествовала большая работа, проводимая с 2009 года», — уточнили в Минтрансе Казахстана.

Как добавили в министерстве, в феврале эксперты Евросоюза успешно провели техническую оценку работы системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями.

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