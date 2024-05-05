В Германии признали провал западных планов по ослаблению авиаотрасли России | 360°

Мир 05 мая 2024, 06:04 В Германии признали провал западных планов по ослаблению авиаотрасли России Welt: планы Запада нанести удар по авиаперевозкам в России разрушились Freepik

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Западные планы ударить по отрасли авиаперевозок в России с помощью санкционных ограничений закончились неудачей. Об этом свидетельствует увеличение числа рейсов в РФ за 2023 год, передала газета Die Welt.

«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать», — сказано в публикации.

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По данным журналистов, в 2022 году некоторые самолеты простаивали без пассажиров. В прошлом году число полетов увеличилось на 20 тысяч, достигнув 1,28 миллиона.

«Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала [конфликта]. Оно должно ударить по чувствительному месту государства», — сказано в издании.

До некоторых российских регионов можно добраться только по воздуху, большую часть парка авиаперевозчиков РФ составили модели европейского производителя Airbus и американского Boeing. В США надеялись, что Россия ослабнет, если ее отрезать от авиационных технологий Запада.

«Этот план провалился», — написали в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжает расти, в отличие от западных. Теперь она стала одной из самых крупных в Европе. Глава государства выразил уверенность, что темп роста продолжит увеличиваться в будущем.