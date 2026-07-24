Огненная стена. В Мадриде началась эвакуация из-за лесных пожаров

Reuters: в Мадриде эвакуировали 10 тысяч человек из-за лесных пожаров

Правительство Испании ввело чрезвычайную ситуацию национального значения из-за лесных пожаров, вплотную подступивших к Мадриду и соседней провинции Авила. Об этом сообщило агентство Reuters .

Число эвакуированных жителей в автономном сообществе Мадрид уже превысило 10 тысяч человек.

В западной и юго-западной частях столичного региона одновременно бушуют три мощных неконтролируемых пожара. Огонь перекинулся из провинции Толедо и охватил муниципалитеты Вилья-дель-Прадо, Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас, Пелайос-де-ла-Преса и Альдеа-дель-Фресно.

Пламя уничтожило уже более шести тысяч гектаров вблизи Мадрида, что из-за огромной плотности застройки и населения оценивается властями как региональная катастрофа. Перекрыли как минимум 23 крупные автомобильные дороги.

Управление спасательной операцией напрямую передали Министерству внутренних дел Испании. К тушению подключили военные подразделения быстрого реагирования.