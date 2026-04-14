Официальный мышелов правительства Британии упал со шкафа и вывихнул палец

Кот Осси, работающий мышеловом правительства Великобритании, упал со шкафа и вывихнул палец. Об этом сообщила газета The Sun .

Подробности происшествия не разглашаются. Известно лишь, что животному предстоят медицинские процедуры. Жители страны собрали 1,2 тысячи фунтов стерлингов на обследование и лечение кота. Они рассчитывают, что любимец публики скоро поправится.

В феврале на Бермудских островах ушел из жизни отставной мышелов Форин-офиса Великобритании — кот Палмерстон. С 2020 года он находился на пенсии. В самом королевстве он прославился в том числе многолетней враждой с другим высокопоставленным котом — живущим на Даунинг-стрит, 10 мышеловом Ларри.