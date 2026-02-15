Умер бывший главный мышелов МИД Британии кот Палмерстон

Бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон умер на Бермудских островах. Об этом написали в официальном аккаунте именитого питомца в соцсети Х .

«Палмерстон, выдающийся дипломат, мирно скончался 12 февраля», — говорится в сообщении.

Находящийся на должности главного мышелова внешнеполитического ведомства кот вышел на пенсию в августе 2020 года.

В послании от имени Палмерстона в адрес пресс-секретаря министерства Саймона Макдональда обратили внимание, что за время своей работы в ведомстве он сделал очень многое: скрепил несколько меморандумов и наладил собственную разведывательную сеть для сбора данных.

До этого экс-главный мышелов МИД четыре года враждовал с живущим на Даунинг-стрит котом Ларри, который прославился боевым характером.