Офис Зеленского припугнул ракетными ударами вглубь России

Первыми о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь РФ узнают сами россияне. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Его процитировало «РБК-Украина».

«А уже потом будет сделано официальное объявление», — сказал он.

Никифоров отметил, что украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Италии, Франции, Британии и США. По его словам, Украина оказывает огромное давление на партнеров в надежде, что они поддадутся.

Уже после атак украинские власти сделают официальное объявление, сказал соратник Зеленского. Он добавил, что пока западные союзники не сняли ограничения на ракетные удары по российской территории.

Президент Украины ранее потребовал от США разрешения бить по России вглубь западным оружием. После его встречи с Джо Байденом Белый дом не объявлял о разрешении ударов.