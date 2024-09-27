Британский министр оставил без ответа вопрос об ударах ВСУ вглубь России
Глава МО Британии Хили ушел от ответа по ударам ракетами Storm Shadow вглубь РФ
Министр обороны Великобритании Джон Хили уклонился от ответа на вопрос о готовности Лондона снять ограничения для Украины на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь территории России без согласия США. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент [России Владимир] Путин», — сказал Хили.
Британский министр заявил об этом на совместной пресс-конференции с главами оборонных ведомств Австралии и США.
Хили добавил, что уже обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином возможную поддержку Лондоном и Вашингтоном «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского и дальнейшее укрепление украинских позиций.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о передаче Киеву дальнобойных авиабомб Joint Standoff Weapon в рамках нового пакета военной помощи. В него также войдут модернизированная батарея ПВО Patriot и ракеты.