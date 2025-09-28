Офис Бербок назвал техническим сбоем отключение ее микрофона на словах о России

Отключение микрофона председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок в момент представления делегации России произошло из-за технической проблемы. Такой ответ получило РИА «Новости» на свой запрос от представителя ее офиса Ла Нейс Коллинз.

«Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН», — сказала она.

Коллинз рекомендовала журналистам обратиться за разъяснениями в офисе представителя генерального секретаря ООН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на произошедшее. По ее словам, неплохо бы секретариату ООН разобраться, что происходит на ГА ООН под председательством Бербок. Ее микрофон либо выключили, либо она сделала это сама.