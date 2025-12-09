Недавний визит российского лидера Владимира Путина в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди шокировал западные страны, которые много лет пытались сделать президента более сговорчивым. Об этом сообщило издание The Indian Express .

Авторы материала напомнили, что Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина. В 2014 года приостановили членство России в «Большой восьмерке» — это произошло после присоединения Крыма.

Путин не стал молить Запад о пощаде, объявив, что Россия прекращает членство в этом объединении.

«А в 2022 году он бросил военный вызов украинскому режиму, видя, как тот обращается с русскоязычным населением Донбасса. Путин также категорически возразил против действий Украины по вступлению в НАТО», — добавили журналисты.

Визит Путина в Индию останется в памяти благодаря сигналу о том, что эпоха однополярного мира заканчивается.

Обозреватель The Times Марк Галеотти ранее заявил, что пышный прием, оказанный президенту России в Индии, показал истинное отношение международного сообщества к его стране.