Однополярный мир уже на ладан дышит. Почему визит Путина в Индию так злит Запад
The Indian Express: визит Путина в Индию по приглашению Моди испугал Запад
Недавний визит российского лидера Владимира Путина в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди шокировал западные страны, которые много лет пытались сделать президента более сговорчивым. Об этом сообщило издание The Indian Express.
Авторы материала напомнили, что Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина. В 2014 года приостановили членство России в «Большой восьмерке» — это произошло после присоединения Крыма.
Путин не стал молить Запад о пощаде, объявив, что Россия прекращает членство в этом объединении.
«А в 2022 году он бросил военный вызов украинскому режиму, видя, как тот обращается с русскоязычным населением Донбасса. Путин также категорически возразил против действий Украины по вступлению в НАТО», — добавили журналисты.
Визит Путина в Индию останется в памяти благодаря сигналу о том, что эпоха однополярного мира заканчивается.
Обозреватель The Times Марк Галеотти ранее заявил, что пышный прием, оказанный президенту России в Индии, показал истинное отношение международного сообщества к его стране.