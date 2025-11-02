Решение американского лидера Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия приближает мир к катастрофе. Об этом в интервью Эндрю Наполитано на YouTube-канале заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Американский офицер отметил, что русские, как и китайцы, знают, что их оружие работает, им не нужно ничего тестировать.

Макгрегор раскритиковал решение Трампа перестать соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, нарушение которого разрушит остатки доверия между ядерными державами.

Он назвал действия президента импульсивными, вызванные желанием показать силу.

«Даже одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить мир. Это ужасно», — заявил Макгрегор.

Офицер также заметил, что заявление о «немедленном» начале испытаний технически невозможно осуществить, и это показывает отсутствие стратегического планирования в Белом доме. Макгрегор признал, что самый большой ядерный арсенал не у США, а у России.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также признал преимущество России перед Западом в уровне развития систем вооружений.