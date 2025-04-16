Одного из сотрудников Пентагона отстранили в рамках расследования об утечке данных

Еще одного сотрудника ВС США отстранили от работы в ходе расследования дела об утечке информации. Об этом сообщило издание Politico .

До этого стало известно, что советника главы Минобороны Дэна Колдуэлла отправили в административный отпуск на фоне разбирательства. По данным полиции, он может быть причастен к утечке данных.

«Заместитель главы аппарата Пентагона Дэрин Селник также был отстранен от работы в рамках того же расследования и выдворен из здания», — заявили журналисты.

По данным издания, разбирательство об утечках связано с военными планами Америки в отношении Панамского канала, визитом миллиардера Илона Маска в Пентагон, отправкой второго авианосца в Красное море, а также приостановкой передачи разведданных Украине.

Ранее еще один скандал с утечкой случился в Пентагоне. В Сети появились данные о том, что главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в групповой чат, где обсуждали удары США по Йемену.