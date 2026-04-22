Одна страна заблокировала санкции ЕС против Грузии

Каллас: 26 стран ЕС готовы наложить санкции на Грузию, и лишь одна их блокирует

Стремление ввести санкции против Грузии есть у 26 членов Евросоюза, но одна страна их блокирует. Об этом на пресс-конференции сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Есть общее настроение. Когда мы выдвигали санкции против тех, кто совершает действия против свободных СМИ или оппозиции, одна страна была против и 26 – за», — ответила она на вопрос о вероятных рестрикциях против Грузии.

Отношения между Евросоюзом и Грузией после принятия закона об иноагентах в мае 2024 года. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отмечал, что страна приостановила рассмотрение переговоров о вступлении в сообщество до 2028 года.

Страны ЕС также критикуют политику властей республики, заявляя, что Грузия использует антизападную риторику и откатывается от демократии.

В ноябре 2025 года Грузию не пригласили на форум по расширению ЕС.