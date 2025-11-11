Грузия осталась без приглашения на форум по расширению ЕС в Брюсселе

Еврокомиссия не стала приглашать Грузию к участию в форуме по расширению ЕС, который состоится 18 ноября. Представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге объяснил решение отходом страны от демократии.

Он напомнил о недавно опубликованном докладе, в котором Грузии присвоили статус номинального кандидата в Евросоюз.

«Мы с сожалением констатируем дальнейшее удаление Грузии с европейского демократического пути. <… > Да, мы можем подтвердить, что Грузия не была приглашена на наш форум по этим причинам», — подчеркнул дипломат.

Подобный форум в Брюсселе организуют впервые. Предполагается, что участие в нем примут представители различных европейских институтов и стран — кандидатов на вступление в ЕС.

Переговоры о членстве Украины в ЕС в Еврокомиссии рассчитывают начать до конца 2025 года. Страна якобы выполнила необходимые условия как по основным принципам сообщества, так и по внутреннему рынку и внешним отношениям.