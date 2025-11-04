В Мюнхенской речи президента России Владимира Путина прозвучали важные вещи, которые даже спустя почти 20 лет остались в памяти жителей Германии. Об этом заявил на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации пианист, дирижер Юстус Франц, сообщило РИА «Новости» .

«Одна из самых важных вещей — то, что вы, уважаемый господин президент, говорили в парламенте. Никто в Германии не забывает вашу речь. Это было очень важно», — сказал он.

Франц также поблагодарил президента за искренний интерес к языку и культуре Германии. Он вспомнил, как более 20 лет назад говорил с ним по-немецки.

Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, его речь о гегемонии Запада и однополярном мироустройстве стала исторической. Ее упомянула в своих мемуарах экс-канцлер Германии Ангела Меркель, похвалив президента России за хорошее владение немецким языком и умение всегда быть начеку.