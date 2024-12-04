ОДКБ допустила сценарий вторжения НАТО в Россию

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов назвал безрассудством вероятное вторжение НАТО через западные границы России и Белоруссии. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщил ТАСС .

Тасмагамбетов отметил, что на данный момент продвижение наступательной инфраструктуры альянса к западным границам Союзного государства не исключает никакие сценарии.

«Если представить гипотетически, то со стороны НАТО будет абсолютным безрассудством вторжение в западные границы России или Белоруссии», — заявил он.

Генсек организации напомнил о серьезных изменениях в ядерной доктрине России и испытаниях баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник». Тасмагамбетов подчеркнул, что аналогов в мире у новой российской ракеты нет.

Ранее стало известно, что НАТО открыл центр десантных операций на севере Норвегии для противодействия России со стороны Арктики.